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Макаров Степан Осипович

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Место рождения

г. Николаев, Николаевский уезд Херсонской губернии

Дата рождения

08.01.1849

Дата смерти

13.04.1904

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
08.01.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Николаев, Николаевский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1849
г. Николаев, Николаевский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1858
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Место жительства
С 1892 по 1897
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1899 по 1904
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Смерть
13.04.1904
г. Порт-Артур, Китай
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