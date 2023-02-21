Макаров Степан Осипович
Место рожденияг. Николаев, Николаевский уезд Херсонской губернии
Дата рождения08.01.1849
Дата смерти13.04.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.01.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Николаев, Николаевский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1849
г. Николаев, Николаевский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1858
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Место жительства
С 1892 по 1897
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1899 по 1904
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Смерть
13.04.1904
г. Порт-Артур, Китай