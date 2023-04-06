Рыбаков (Андрианов) Алексей Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбаков (Андрианов) Алексей Александров

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Место рождения

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

10.03.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1881

Отец: Андриянов Александр Алексеев

Мать: Рыбакова Александра Антонова

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
28.01.1901

Жена: не указана

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
28.01.1901

Жена: Рыбакова Параскева Алексеева

Рождение ребёнка
23.10.1901

Дочь: Параскева Алексеева

Мать ребёнка: Рыбакова Параскева Алексеева

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
30.11.1903

Дочь: Варвара Алексеева

Мать ребёнка: Рыбакова Параскева Алексеева

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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