Рыбаков (Андрианов) Алексей Александров
Место рождения
Дата рождения10.03.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1881
Бракосочетание
28.01.1901
Жена: не указана
Бракосочетание
28.01.1901
Рождение ребёнка
23.10.1901
Дочь: Параскева Алексеева
Мать ребёнка: Рыбакова Параскева Алексеева
Рождение ребёнка
30.11.1903
Дочь: Варвара Алексеева
Мать ребёнка: Рыбакова Параскева Алексеева
Смерть
Неизвестно