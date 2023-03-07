Вальберх Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения14.07.1766
Дата смерти26.07.1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1780 по 1819
Смерть
26.07.1819