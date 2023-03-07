Вальберх Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вальберх Иван Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.07.1766

Дата смерти

26.07.1819

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1780 по 1819
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
26.07.1819
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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