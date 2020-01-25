Кузьмина Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1956
Дата смерти25.01.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1956
Рождение ребёнка
15.06.1974
Дочь: Антонова Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Степанов Геннадий Алексеевич
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.08.1978
Сын: Степанов Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Степанов Геннадий Алексеевич
Смерть
25.01.2020