Кузьмина Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1956

Дата смерти

25.01.2020

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1956

Отец: Кузьмин Николай(Дмитрий) Григорьевич

Мать: Мязина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
15.06.1974

Дочь: Антонова Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Степанов Геннадий Алексеевич

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.08.1978

Сын: Степанов Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Степанов Геннадий Алексеевич

Смерть
25.01.2020

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