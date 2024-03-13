Буреева Евдокия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буреева Евдокия Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буреев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Буреев Андрей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буреев Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буреев Максим Адреевич

Отец ребёнка: Буреев Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буреева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Буреев Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Буреев Андрей Федорович

Рождение ребёнка
14.05.1910

Сын: Буреев Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Буреев Андрей Федорович

Смерть
1924

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