Буреева Евдокия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Буреев Андрей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Буреев Андрей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буреева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Буреев Андрей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Буреев Андрей Федорович
Рождение ребёнка
14.05.1910
Отец ребёнка: Буреев Андрей Федорович
Смерть
1924