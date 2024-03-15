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Рынцына Фекла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

13.07.1863

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рынцын Михайло

Рождение ребёнка
1818

Сын: Рынцын Леонтий Михайлович

Отец ребёнка: Рынцын Михайло

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1821

Сын: Рынцын Трифон Михайлович

Отец ребёнка: Рынцын Михайло

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Рынцына Анна Михайловна

Отец ребёнка: Рынцын Михайло

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
13.07.1863
Шуерецкое, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
потерялась, год была в розыске. Описание: лет 67, рост 2 аршина 3 вершка, волосы и брови темно русые, глаза серые, нос и рот умеренные, подбородок округлый, лицо гладкое, особых примет не имеется

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