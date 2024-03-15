Рынцына Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти13.07.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рынцын Михайло
Рождение ребёнка
1818
Сын: Рынцын Леонтий Михайлович
Отец ребёнка: Рынцын Михайло
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Рынцын Михайло
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Рынцына Анна Михайловна
Отец ребёнка: Рынцын Михайло
Место жительства
1849
Смерть
13.07.1863
Шуерецкое, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
потерялась, год была в розыске. Описание: лет 67, рост 2 аршина 3 вершка, волосы и брови темно русые, глаза серые, нос и рот умеренные, подбородок округлый, лицо гладкое, особых примет не имеется