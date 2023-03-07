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Мухина Устинья Михайловна

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Место рождения

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1835

Муж: Мухин Николай Федулович

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
03.07.1838 ст.

Сын: Мухин Кузма Николаевич

Отец ребёнка: Мухин Николай Федулович

Увары, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Чернышев Петр Проклов и Малева Марфа Филипова
Смерть
Неизвестно
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