Мухина Устинья Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1835
Рождение ребёнка
03.07.1838 ст.
Отец ребёнка: Мухин Николай Федулович
Увары, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Чернышев Петр Проклов и Малева Марфа Филипова
Смерть
Неизвестно