Илюхин Степан Терентьевич
Место рожденияс.Красное Тенишево, Камско-Устьинский район
Дата рождения02.05.1905
Дата смерти17.12.1977
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1905
Отец: Илюхин Терентей Солдат
Мать: Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Маркухина) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
21.12.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Маркухина) Ольга Ивановна
Смерть
17.12.1977
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно