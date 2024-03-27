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Илюхин Степан Терентьевич

Место рождения

с.Красное Тенишево, Камско-Устьинский район

Дата рождения

02.05.1905

Дата смерти

17.12.1977

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1905

Отец: Илюхин Терентей Солдат

Мать: Анастасия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюхин Павел Степанович

Мать ребёнка: (Маркухина) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
21.12.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Маркухина) Ольга Ивановна

Смерть
17.12.1977
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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