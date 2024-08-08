(Сергеева) Ольга Викторовна
женский, родилась 09.03.1954
ОтецСергеев Виктор Никифорович02.04.1902 г.р.
МатьСергеева (Лаврухина) Зинаида Ивановна21.05.1921 г.р.
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09.03.1954
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Рождение ребёнка
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