Якубовская (Гембицкая) Аминя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовская (Гембицкая) Аминя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Ильясевич Альжуня Хасеневна

Отец ребёнка: Якубовский Хасень Иванович

Медвёдки, Глубокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Якубовская Зоня Хасеневна

Отец ребёнка: Якубовский Хасень Иванович

Медвёдки, Глубокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедь Эльмира Хасеневна

Отец ребёнка: Якубовский Хасень Иванович

Медвёдки, Глубокский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якубовский Хасень Иванович

Смерть
1936
Глубокое, Глубокский район, Витебская область
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