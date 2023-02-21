Якубовская (Гембицкая) Аминя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Ильясевич Альжуня Хасеневна
Отец ребёнка: Якубовский Хасень Иванович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Якубовская Зоня Хасеневна
Отец ребёнка: Якубовский Хасень Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедь Эльмира Хасеневна
Отец ребёнка: Якубовский Хасень Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1936
Глубокое, Глубокский район, Витебская область