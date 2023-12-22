Шаишникова Ксения Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаишникова Ксения Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1901

Дочь: Шаишникова Евдокия Сафроновна

Отец ребёнка: Шаишников Сафроний Яковлевич

Рождение ребёнка
16.02.1903

Сын: Шаишников Фёдор Сафронович

Отец ребёнка: Шаишников Сафроний Яковлевич

Рождение ребёнка
17.04.1905

Сын: Шаишников Семён Сафронович

Отец ребёнка: Шаишников Сафроний Яковлевич

Рождение ребёнка
22.06.1909

Дочь: Шаишникова Агрепина Сафроновна

Отец ребёнка: Шаишников Сафроний Яковлевич

Рождение ребёнка
26.10.1911

Сын: Шаишников Андрей Сафронович

Отец ребёнка: Шаишников Сафроний Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаишников Сафроний Яковлевич

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