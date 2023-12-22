Шаишникова Ксения Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.1901
Дочь: Шаишникова Евдокия Сафроновна
Отец ребёнка: Шаишников Сафроний Яковлевич
Рождение ребёнка
16.02.1903
Сын: Шаишников Фёдор Сафронович
Отец ребёнка: Шаишников Сафроний Яковлевич
Рождение ребёнка
17.04.1905
Сын: Шаишников Семён Сафронович
Отец ребёнка: Шаишников Сафроний Яковлевич
Рождение ребёнка
22.06.1909
Дочь: Шаишникова Агрепина Сафроновна
Отец ребёнка: Шаишников Сафроний Яковлевич
Рождение ребёнка
26.10.1911
Сын: Шаишников Андрей Сафронович
Отец ребёнка: Шаишников Сафроний Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно