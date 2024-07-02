Илюшина Ольга Андреевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Андрей Матвеев
Мать: не указана
Шаловская волость, деревня Пушкино, крестьянская дочь
Бракосочетание
23.10.1888 ст.
Рождение ребёнка
01.07.1890 ст.
Дочь: Илюшина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Илюшин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
08.06.1894
Дочь: Илюшин Мария Михайловна
Отец ребёнка: Илюшин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
27.12.1896
Сын: Илюшин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Илюшин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
17.05.1899 ст.
Дочь: Илюшина Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Илюшин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
12.01.1902 ст.
Дочь: Илюшина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Илюшин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
25.10.1904
Дочь: Илюшина Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Илюшин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
04.08.1907
Сын: Илюшин Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Илюшин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
27.02.1910
Дочь: Илюшина Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Илюшин Михаил Федорович
Смерть
Неизвестно