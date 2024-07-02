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Илюшина Ольга Андреевна

Место рождения

Пушкино, Электросталь, Московская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Андрей Матвеев

Мать: не указана

Пушкино, Электросталь, Московская область
Шаловская волость, деревня Пушкино, крестьянская дочь
Бракосочетание
23.10.1888 ст.

Муж: Илюшин Михаил Федорович

Тимохово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1890 ст.

Дочь: Илюшина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Илюшин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
08.06.1894

Дочь: Илюшин Мария Михайловна

Отец ребёнка: Илюшин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
27.12.1896

Сын: Илюшин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Илюшин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
17.05.1899 ст.

Дочь: Илюшина Феодосия Михайловна

Отец ребёнка: Илюшин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
12.01.1902 ст.

Дочь: Илюшина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Илюшин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
25.10.1904

Дочь: Илюшина Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Илюшин Михаил Федорович

Тимохово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
04.08.1907

Сын: Илюшин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Илюшин Михаил Федорович

Тимохово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
27.02.1910

Дочь: Илюшина Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Илюшин Михаил Федорович

Смерть
Неизвестно

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