Околелова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Околелова Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1920

Сын: Околелов Николай

Отец ребёнка: Околелов Иван

Серебренниково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Околелов Иван

Смерть
Неизвестно
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