Тарабрин Иван Константинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1894 ст.
Дата смерти26.11.1919
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1894 ст.
Отец: Тарабрин Константин
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1912 ст.
Вознесенская церковь, запись №-64 Поручители по жениху были: Кириченков Евфимий Максимович и Тарабрин Иван Нестерович - крестьяне из Черкасской Слободы По невесте: Корноухов Павел Яковлевич и Фирсов А... Показать все
Рождение ребёнка
29.08.1913 ст.
Сын: Тарабрин Николай Иванович
Мать ребёнка: Тарабрина Варвара Александровна / Петровна
Вознесенская церковь, запись №-222м мать - Варвара Петровна
Рождение ребёнка
27.11.1914 ст.
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Тарабрина Варвара Александровна / Петровна
Вознесенская церковь, запись №-235ж мать - Варвара Петровна
Рождение ребёнка
27.10.1918
Сын: Тарабрин Александр Иванович
Мать ребёнка: Тарабрина Варвара Александровна / Петровна
Вознесенская церковь, запись №-223м
Смерть
26.11.1919
Вознесенская церковь крестьянин (от тифа) в 25 лет