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Тарабрин Иван Константинович

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Место рождения

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1894 ст.

Дата смерти

26.11.1919

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894 ст.

Отец: Тарабрин Константин

Мать: не указана

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.10.1912 ст.

Жена: Тарабрина Варвара Александровна / Петровна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Вознесенская церковь, запись №-64 Поручители по жениху были: Кириченков Евфимий Максимович и Тарабрин Иван Нестерович - крестьяне из Черкасской Слободы По невесте: Корноухов Павел Яковлевич и Фирсов А... Показать все
Рождение ребёнка
29.08.1913 ст.

Сын: Тарабрин Николай Иванович

Мать ребёнка: Тарабрина Варвара Александровна / Петровна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Вознесенская церковь, запись №-222м мать - Варвара Петровна
Рождение ребёнка
27.11.1914 ст.

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Тарабрина Варвара Александровна / Петровна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Вознесенская церковь, запись №-235ж мать - Варвара Петровна
Рождение ребёнка
27.10.1918

Сын: Тарабрин Александр Иванович

Мать ребёнка: Тарабрина Варвара Александровна / Петровна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Вознесенская церковь, запись №-223м
Смерть
26.11.1919
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Вознесенская церковь крестьянин (от тифа) в 25 лет
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