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Мухаметшин Корбангали

Место рождения

д. Мещеряки Буинского р-на

Дата рождения

02.04.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1928

Отец: Мухаметшин Гибадулла

Мать: Мухаметшина (Салэхетдинова) Шакирэ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маржәнә

Рождение ребёнка
?.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маржәнә

Рождение ребёнка
?.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маржәнә

Смерть
Неизвестно

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