Мухаметшин Корбангали
Место рожденияд. Мещеряки Буинского р-на
Дата рождения02.04.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маржәнә
Рождение ребёнка
?.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маржәнә
Рождение ребёнка
?.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маржәнә
Смерть
Неизвестно