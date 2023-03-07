Артоболевский Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1872
Дата смерти17.02.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1880 по 1891
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1891 по 1938
Смерть
17.02.1938