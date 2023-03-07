Артоболевский Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артоболевский Иван Алексеевич

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Место рождения

Проказна, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

21.01.1872

Дата смерти

17.02.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Проказна, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
С 1880 по 1891
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1891 по 1938
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.02.1938
Москва, город федерального значения Москва
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