Баткова (Котлярчук/Матвиевская) Анна Никифоровна
Место рожденияс. Кочерги, Сумская область, Украина
Дата рождения22.10.1875
Дата смертиПосле 1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1875
с. Кочерги, Сумская область, Украина
Бракосочетание
21.01.1896
Яцыно, Сумська область
Рождение ребёнка
22.03.1916
Отец ребёнка: Батков Никита Егорович (Георгиевич)
Петроградский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
После 1945
Первомайский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область