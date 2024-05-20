Баткова (Котлярчук/Матвиевская) Анна Никифоровна 22.10.1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баткова (Котлярчук/Матвиевская) Анна Никифоровна

Место рождения

с. Кочерги, Сумская область, Украина

Дата рождения

22.10.1875

Дата смерти

После 1945

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1875

Отец: Котлярчук Никифор Стефанович

Мать: Котлярчук («Палареченкова») Марья Петровна

с. Кочерги, Сумская область, Украина
Бракосочетание
21.01.1896

Муж: Батков Никита Егорович (Георгиевич)

Яцыно, Сумська область
Рождение ребёнка
22.03.1916

Сын: Батков Алексей Никитич

Отец ребёнка: Батков Никита Егорович (Георгиевич)

Петроградский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
После 1945
Первомайский, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область

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