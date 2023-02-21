Бахменд Этта Ароновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Бахменд Арон Генохович
Мать: Бахменд Ольга Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Затицкий Ян Львович
Отец ребёнка: Зятицкий Лев Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зятицкая Мария Львовна
Отец ребёнка: Зятицкий Лев Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2001