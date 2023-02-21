Бахменд Этта Ароновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахменд Этта Ароновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Бахменд Арон Генохович

Мать: Бахменд Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Затицкий Ян Львович

Отец ребёнка: Зятицкий Лев Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зятицкая Мария Львовна

Отец ребёнка: Зятицкий Лев Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зятицкий Лев Иосифович

Смерть
2001
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