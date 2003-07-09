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Шестиловский Даниил Валерьевич
Шестиловский Даниил Валерьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.07.2003
Пол
Мужской
Отец
Шестиловский Валерий Павлович
1975 г.р.
Мать
Шестиловская Елена Леонидовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.2003
Отец:
Шестиловский Валерий Павлович
Мать:
Шестиловская Елена Леонидовна
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