Pander (Glintz) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Glintz Hans
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Pander Johann
Отец ребёнка: Pander Karsten
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Pander ?
Отец ребёнка: Pander Karsten
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Pander ?
Отец ребёнка: Pander Karsten
Смерть
Неизвестно