Pander (Glintz) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pander (Glintz) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Glintz Hans

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Pander Johann

Отец ребёнка: Pander Karsten

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Pander ?

Отец ребёнка: Pander Karsten

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Pander ?

Отец ребёнка: Pander Karsten

Смерть
Неизвестно

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