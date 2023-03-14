Руотси (Матикайнен) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1852
Дата смертиПосле 1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1852
Отец: Матикайнен Петр Иванович
Мать: Матикайнен Ева Петровна
Рождение ребёнка
09.01.1874
Отец ребёнка: Руотси Абрам Петрович
Рождение ребёнка
06.07.1879
Сын: Руотси Александр Абрамович
Отец ребёнка: Руотси Абрам Петрович
Рождение ребёнка
21.02.1888
Отец ребёнка: Руотси Абрам Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1888