Руотси (Матикайнен) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руотси (Матикайнен) Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1852

Дата смерти

После 1888

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1852

Отец: Матикайнен Петр Иванович

Мать: Матикайнен Ева Петровна

Рождение ребёнка
09.01.1874

Сын: Руотси Петр Абрамович

Отец ребёнка: Руотси Абрам Петрович

Рождение ребёнка
06.07.1879

Сын: Руотси Александр Абрамович

Отец ребёнка: Руотси Абрам Петрович

Рождение ребёнка
21.02.1888

Сын: Руотси Абрам Абрамович

Отец ребёнка: Руотси Абрам Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руотси Абрам Петрович

Смерть
После 1888
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