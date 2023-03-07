Кутний Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения20.07.1882
Дата смерти29.02.1884
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1882
Отец: Кутний Иван Михайлович
Мать: Кутний Наталья Ивановна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Крещение
21.07.1882
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Работа или профессия
Неизвестно
временнообязанный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
29.02.1884
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1884. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.287