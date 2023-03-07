Федосеев Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Владимир Григорьевич

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

11.07.1903

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

До 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1903

Отец: Федосеев Григорий Федосеевич

Мать: Федосеева Дарья Степановна

Громково, Богородский, Московская область
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