Оглоблин Леонтий Степанович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Лобов (рекрут С 1829) Степан Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1846
Дочь: Вера Леонтьевна
Мать ребёнка: Оглоблина Марфа Зотовна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Меланья Леонтьевна
Мать ребёнка: Оглоблина Марфа Зотовна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Оглоблина Марфа Зотовна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анисья Леонтьевна
Мать ребёнка: Оглоблина Марфа Зотовна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Домна Леонтьевна
Мать ребёнка: Оглоблина Марфа Зотовна
Смерть
Неизвестно