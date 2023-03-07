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Оглоблин Леонтий Степанович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Лобов (рекрут С 1829) Степан Никифорович

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.09.1846

Дочь: Вера Леонтьевна

Мать ребёнка: Оглоблина Марфа Зотовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Меланья Леонтьевна

Мать ребёнка: Оглоблина Марфа Зотовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Лобов Михаил Леонтьевич

Мать ребёнка: Оглоблина Марфа Зотовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анисья Леонтьевна

Мать ребёнка: Оглоблина Марфа Зотовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Домна Леонтьевна

Мать ребёнка: Оглоблина Марфа Зотовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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