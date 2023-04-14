Сандуляк Порфирий Иванович
мужской, родился После 1927, Малиновка, Чернівецька область
умер Неизвестно, Диновцы, Чернівецька область
ОтецСандуляк Иван Семёнович10.02.1893 ст. г.р.
МатьСандуляк Порфирия Васильевна1898 г.р.
Супруги
Сандуляк Вера Георгиевна03.03.1926 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1927
Малиновка, Чернівецька область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сандуляк Вера Георгиевна
Рождение ребёнка
24.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сандуляк Вера Георгиевна
Смерть
Неизвестно