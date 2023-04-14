Сандуляк Порфирий Иванович После 1927 — найти родственников по фамилии на Familio

Сандуляк Порфирий Иванович

Автор
ОД
Дедович О.

мужской, родился После 1927, Малиновка, Чернівецька область

умер Неизвестно, Диновцы, Чернівецька область

Отец
Сандуляк Иван Семёнович10.02.1893 ст. г.р.
Мать
Сандуляк Порфирия Васильевна1898 г.р.
Супруги
Сандуляк Вера Георгиевна03.03.1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1927

Отец: Сандуляк Иван Семёнович

Мать: Сандуляк Порфирия Васильевна

Малиновка, Чернівецька область

Место жительства
Неизвестно
Диновцы, Чернівецька область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сандуляк Вера Георгиевна

Рождение ребёнка
24.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандуляк Вера Георгиевна

Диновцы, Чернівецька область

Смерть
Неизвестно
Диновцы, Чернівецька область

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