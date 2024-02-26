Унжакова (Кастальская) Татьяна Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1945
Дата смерти20.12.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1945
Рождение ребёнка
21.09.1966
Дочь: Унжакова Светлана Олеговна
Отец ребёнка: Унжаков Олег Васильевич
г. Ленинград
Рождение ребёнка
15.02.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Унжаков Олег Васильевич
Смерть
20.12.1988