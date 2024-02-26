Унжакова (Кастальская) Татьяна Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Унжакова (Кастальская) Татьяна Арсеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1945

Дата смерти

20.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1945

Отец: Кастальский Арсений Евгеньевич

Мать: Кастальская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
21.09.1966

Дочь: Унжакова Светлана Олеговна

Отец ребёнка: Унжаков Олег Васильевич

г. Ленинград
Рождение ребёнка
15.02.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Унжаков Олег Васильевич

Смерть
20.12.1988
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