Ухтомский Андрей (Александр) Андреевич
Место рождения
Дата рождения26.12.1872
Дата смерти04.09.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1895 по 1927
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1895
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.09.1937
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область