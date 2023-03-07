Ухтомский Андрей (Александр) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухтомский Андрей (Александр) Андреевич

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Место рождения

Вослома, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

26.12.1872

Дата смерти

04.09.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Вослома, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1895 по 1927
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1895
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.09.1937
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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