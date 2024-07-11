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Константинова Елена Борисовна

Место рождения

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

06.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1961

Отец: Константинов Борис Иванович

Мать: Константинова Диана Васильевна

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
21.10.1983

Муж: Горшков Сергей Александрович

Рождение ребёнка
16.05.1984

Сын: Константинов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Горшков Сергей Александрович

Рождение ребёнка
04.05.1989

Сын: Константинов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Горшков Сергей Александрович

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.06.1994

Дочь: Соболева (Константинова) Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Горшков Сергей Александрович

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область

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