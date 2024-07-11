Константинова Елена Борисовна
Место рождения
Дата рождения06.08.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1961
Бракосочетание
21.10.1983
Рождение ребёнка
16.05.1984
Сын: Константинов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Горшков Сергей Александрович
Рождение ребёнка
04.05.1989
Сын: Константинов Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Горшков Сергей Александрович
Рождение ребёнка
07.06.1994
Дочь: Соболева (Константинова) Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Горшков Сергей Александрович