Щипакова Марфа Андреевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти20.06.1914 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
1896 ст.
Дочь: Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Щипаков Ефимий Поликарпович
Рождение ребёнка
23.01.1904 ст.
Дочь: Зайцева Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Щипаков Ефимий Поликарпович
Рождение ребёнка
1907 ст.
Отец ребёнка: Щипаков Ефимий Поликарпович
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щипаков Ефимий Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисья Ефимовна
Отец ребёнка: Щипаков Ефимий Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павла Ефимовна
Отец ребёнка: Щипаков Ефимий Поликарпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Щипаков Ефимий Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.1914 ст.
От паралича возраст 39 лет