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Щипакова Марфа Андреевна

Место рождения

Лысиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

20.06.1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Лысиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1896 ст.

Дочь: Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Щипаков Ефимий Поликарпович

Лысиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.01.1904 ст.

Дочь: Зайцева Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Щипаков Ефимий Поликарпович

Лысиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1907 ст.

Сын: Щипаков Николай Ефимович

Отец ребёнка: Щипаков Ефимий Поликарпович

Лысиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 19.04.2023 14:25:10.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щипаков Николай Ефимович

Отец ребёнка: Щипаков Ефимий Поликарпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисья Ефимовна

Отец ребёнка: Щипаков Ефимий Поликарпович

Лысиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павла Ефимовна

Отец ребёнка: Щипаков Ефимий Поликарпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Щипаков Ефимий Поликарпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипаков Ефимий Поликарпович

Смерть
20.06.1914 ст.
Лысиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
От паралича возраст 39 лет
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