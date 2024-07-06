Белков Иван Иванович 18.06.1910 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Белков Иван Иванович

Место рождения

Трошеницы, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

18.06.1910 ст.

Дата смерти

09.07.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1910 ст.

Отец: Белков Иван Егорович

Мать: Белкова (Софронова) Мария Иосифовна (Осиповна)

Трошеницы, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
ЦГИА СПб 19 / 127 /3428 Преображения Господня 18 (20) июня 1910 Деревни Трошеницы крестьянин ИВАН ЕГОРОВ БЕЛКОВ и его законная жена МАРИЯ ИОСИФОВНА Воспреемники: деревни Даншиной Горы крестьянин ПЁТ... Показать все
Смерть
09.07.1910 ст.
Трошеницы, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Деревни Трошеницы крестьянина ИВАНА ЕГОРОВА БЕЛКОВА сын младенец ИВАН 3 недели от родимца

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