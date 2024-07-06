Белков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения18.06.1910 ст.
Дата смерти09.07.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1910 ст.
ЦГИА СПб 19 / 127 /3428 Преображения Господня 18 (20) июня 1910 Деревни Трошеницы крестьянин ИВАН ЕГОРОВ БЕЛКОВ и его законная жена МАРИЯ ИОСИФОВНА Воспреемники: деревни Даншиной Горы крестьянин ПЁТ... Показать все
Смерть
09.07.1910 ст.
Деревни Трошеницы крестьянина ИВАНА ЕГОРОВА БЕЛКОВА сын младенец ИВАН 3 недели от родимца