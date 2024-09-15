Голиков Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1943
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1973
Сын: Голиков Алексей Борисович
Мать ребёнка: Голикова (Бочарова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
23.12.1984
Дочь: Голикова (Голикова) Мария Борисовна
Мать ребёнка: Голикова (Бочарова) Клавдия Ивановна
Смерть
1999