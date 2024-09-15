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Голиков Борис Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1943

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голикова (Бочарова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
18.03.1973

Сын: Голиков Алексей Борисович

Мать ребёнка: Голикова (Бочарова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
23.12.1984

Дочь: Голикова (Голикова) Мария Борисовна

Мать ребёнка: Голикова (Бочарова) Клавдия Ивановна

Смерть
1999

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