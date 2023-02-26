Торицын Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти?.03.1944
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Военная награда
Неизвестно
Похороны
?.03.1944
с. Лящевка Одесской области, Украина.. (Книга памяти, Кимрский район)
Старший лейтенант, Погиб , март 1944. Похоронен: с. Лящевка Одесской области. Украина.. (Книга памяти, Кимрский район)
Смерть
?.03.1944
Одесская область, Украина
Причина смерти: На войне