Медведева Анна
Место рождения
Дата рождения1843 ст.
Дата смерти27.04.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Анатольевич
Барашево, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Медведева Матрона Дмитриевна
Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Анатольевич
Смерть
27.04.1905