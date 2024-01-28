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Медведева Анна

Место рождения

Барашево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1843 ст.

Дата смерти

27.04.1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1883 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Барашево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Анатольевич

Барашево, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Медведева Матрона Дмитриевна

Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Анатольевич

Смерть
27.04.1905

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