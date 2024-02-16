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Хасанов Шагивильдан

Место рождения

деревня Яманбулак Зианчуринский район Оренбургская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

06.10.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

деревня Яманбулак Зианчуринский район Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.08.1935

Дочь: Хасанова Зулейха Шагивильдановна

Мать ребёнка: Не Знаю Ханифа ???

Рождение ребёнка
12.02.1938

Сын: Хасанов Тагир Шагивильданович

Мать ребёнка: Не Знаю Ханифа ???

Рождение ребёнка
06.04.1941

Дочь: Хасанова Мария (Мукарама) Шагивильдановна

Мать ребёнка: Не Знаю Ханифа ???

Рождение ребёнка
1947

Сын: Хасанов Сабир Шагивильданович

Мать ребёнка: Не Знаю Ханифа ???

Рождение ребёнка
18.02.1951

Дочь: Хасанова Разия Шагивильдановна

Мать ребёнка: Не Знаю Ханифа ???

Рождение ребёнка
1953

Сын: Хасанов Шамиль Шагивильданович

Мать ребёнка: Шакирова Шамсур ??

деревня Яманбулак Зианчуринский район Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Не Знаю Ханифа ???

деревня Яманбулак Зианчуринский район Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шакирова Шамсур ??

деревня Яманбулак Зианчуринский район Оренбургская область
Смерть
06.10.1987
Казахская ССР Чимкентская область Сайрамский район село Карабулак
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