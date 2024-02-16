Хасанов Шагивильдан
Место рождениядеревня Яманбулак Зианчуринский район Оренбургская область
Дата рождения1903
Дата смерти06.10.1987
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
деревня Яманбулак Зианчуринский район Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.08.1935
Дочь: Хасанова Зулейха Шагивильдановна
Мать ребёнка: Не Знаю Ханифа ???
Рождение ребёнка
12.02.1938
Сын: Хасанов Тагир Шагивильданович
Мать ребёнка: Не Знаю Ханифа ???
Рождение ребёнка
06.04.1941
Дочь: Хасанова Мария (Мукарама) Шагивильдановна
Мать ребёнка: Не Знаю Ханифа ???
Рождение ребёнка
1947
Сын: Хасанов Сабир Шагивильданович
Мать ребёнка: Не Знаю Ханифа ???
Рождение ребёнка
18.02.1951
Дочь: Хасанова Разия Шагивильдановна
Мать ребёнка: Не Знаю Ханифа ???
Рождение ребёнка
1953
Сын: Хасанов Шамиль Шагивильданович
Мать ребёнка: Шакирова Шамсур ??
деревня Яманбулак Зианчуринский район Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Не Знаю Ханифа ???
деревня Яманбулак Зианчуринский район Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шакирова Шамсур ??
деревня Яманбулак Зианчуринский район Оренбургская область
Смерть
06.10.1987
Казахская ССР Чимкентская область Сайрамский район село Карабулак