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Гедеонов Степан Онуфриевич
Гедеонов Степан Онуфриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.12.1840
Пол
Мужской
Отец
Гедеонов Онуфрий Андреевич
1776 г.р.
Мать
Гедеонова (Храповицкая) Мария Игнатьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1840
Отец:
Гедеонов Онуфрий Андреевич
Мать:
Гедеонова Мария Игнатьевна
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