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Гедеонов Степан Онуфриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1840

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1840

Отец: Гедеонов Онуфрий Андреевич

Мать: Гедеонова Мария Игнатьевна

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