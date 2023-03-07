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Лобанов Потап

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Место рождения

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.01.1924

Жена: Лобанова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лобанова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лобанова Анастасия

Смерть
Неизвестно
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