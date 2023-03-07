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Мусихин Афонасий Ерофеев

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Место рождения

поч. Киверской Заимки, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

После 1796

Пол

Мужской

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Мусихин Ерофей Мартынов

Мать: не указана

поч. Киверской Заимки, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1796 ст.

Жена: Мусихина Матрона Кириллова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Киверской Заимки, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1796
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