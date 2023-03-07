Мусихин Афонасий Ерофеев
Место рожденияпоч. Киверской Заимки, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиПосле 1796
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Мусихин Ерофей Мартынов
Мать: не указана
поч. Киверской Заимки, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1796 ст.
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Киверской Заимки, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1796