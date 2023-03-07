Осипов Герасим Иакович
Место рождения
Дата рождения04.02.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1873
Отец: Осипов Яков Георгиевич
Мать: Осипова Ксения Евфимовна
Бракосочетание
22.01.1901
Рождение ребёнка
18.04.1903
Мать ребёнка: Осипова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Осипов Андрей Герасимович
Мать ребёнка: Осипова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
21.05.1907
Дочь: Елена Герасимовна
Мать ребёнка: Осипова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Акилина Герасимовна
Мать ребёнка: Осипова Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
27.02.1918
Сын: Осипов Василий Герасимович
Мать ребёнка: Осипова Анастасия Федоровна
Смерть
Неизвестно