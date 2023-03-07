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Осипов Герасим Иакович

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Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.02.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1873

Отец: Осипов Яков Георгиевич

Мать: Осипова Ксения Евфимовна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.01.1901

Жена: Осипова Анастасия Федоровна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.04.1903

Сын: Осипов Иоанн Герасимович

Мать ребёнка: Осипова Анастасия Федоровна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Осипов Андрей Герасимович

Мать ребёнка: Осипова Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
21.05.1907

Дочь: Елена Герасимовна

Мать ребёнка: Осипова Анастасия Федоровна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Акилина Герасимовна

Мать ребёнка: Осипова Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
27.02.1918

Сын: Осипов Василий Герасимович

Мать ребёнка: Осипова Анастасия Федоровна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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