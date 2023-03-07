Патылицын Григорий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПатылицын Григорий Николаевич

Патылицын Григорий Николаевич

avatar

Место рождения

Уба-Форпост, Бородулихинский район, Абайская область

Дата рождения

?.08.1901

Дата смерти

22.09.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Уба-Форпост, Бородулихинский район, Абайская область
Рождение ребёнка
07.08.1925

Сын: Патылицын Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Патылицына Елизавета Исаевна

Смерть
22.09.1938
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close