Патылицын Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рождения?.08.1901
Дата смерти22.09.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1925
Сын: Патылицын Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Патылицына Елизавета Исаевна
Смерть
22.09.1938
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область