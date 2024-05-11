Монвиж-Монтвид Леонид Станиславович
Место рождения
Дата рождения15.05.1858 ст.
Дата смерти28.01.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1858 ст.
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Российская Государственная библиотека | https://dlib.rsl.ru/viewer/01005405323#?page=216 | https://dlib.rsl.ru/viewer/01006516589#?page=352 | Российский медицинский список на 1916 год. Стр. 320
Упоминание
Неизвестно
Газета «Сенатские ведомости». | Печатное издание Правительствующего сената в Российской империи, выходившее в 1809-1917 годах в Санкт-Петербурге. На страницах «Сенатских ведомостей» публиковались Высо... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Российская Государственная библиотека | https://dlib.rsl.ru/viewer/01005405323#?page=216 | Российский медицинский список на 1897 год. Стр. 190 | https://dlib.rsl.ru/viewer/01006516589#?page=352
Упоминание
Неизвестно
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Место жительства
Неизвестно
г. Ахтырка, Ахтырский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Крещение
18.05.1858 ст.
Церковь св. Петра и Павла, слобода (село) Дружелюбовка (Дружелюбная), Купянский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Образование
С 1870 по 1877
Первая Московская гимназия, г. Москва, Московская губерния, Российская империя
Образовательное учреждение: 1-я Московская гимназия | Уровень образования: Классическое среднее
Образование
С ?.06.1877 по ?.08.1882
Императорский Московский университет, г. Москва, Московская губерния, Российская империя
Образовательное учреждение: Императорский Московский университет | Специальность: Врач | Уровень образования: Высшее
Бракосочетание
16.01.1915 ст.
ГАСО - Государственный Архив Сумской Области (Украина) | Фонд 745, Опись 6, Дело 98 - Покровский собор г. Ахтырка (Ахтырский уезд Харьковской губ). Л. 254
Смерть
28.01.1915 ст.
Причина смерти: Воспаление почек | ГАСО - Государственный Архив Сумской Области (Украина) | Фонд 745, Опись 6, Дело 98 - Покровский собор г. Ахтырка (Ахтырский уезд Харьковской губ). Л. 269
Похороны
29.01.1915 ст.
г. Ахтырка, Ахтырский уезд, Харьковская губерния, Российская империя