Юркова Фекла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркова Фекла Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Юрков Константин Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Ольховатка, Харківська область
На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатка Купенской округи Воронежского наместничества.
Смерть
Неизвестно
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