Юркова Фекла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Юрков Константин Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Ольховатка, Харківська область
На 1795 год - войсковой обыватель слободы Ольховатка Купенской округи Воронежского наместничества.
Смерть
Неизвестно