Зорин Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорин Николай Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Зорина Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1397

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зорина Ксения Ильинична

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зорина Ксения Ильинична

Рождение ребёнка
04.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зорина Ксения Ильинична

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зорина Ксения Ильинична

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зорина Ксения Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зорина Ксения Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорина Ксения Ильинична

Смерть
Неизвестно
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