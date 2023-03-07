Зорин Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Зорина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1397
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
04.08.1933
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зорина Ксения Ильинична
Смерть
Неизвестно