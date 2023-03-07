Рябев Иван (Ивашко) Захарьев?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1570
Дата смертиПосле 1613
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1570
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1590
Сын: Рябев Андрей (Ондрюшка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1613