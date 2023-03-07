Рябев Иван (Ивашко) Захарьев? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябев Иван (Ивашко) Захарьев?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1570

Дата смерти

После 1613

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1570

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1590

Сын: Рябев Андрей (Ондрюшка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1613
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