Насташенко Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насташенко Григорий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1919

Сын: Насташенко Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Насташенко Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.08.1919

Сын: Насташенко Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Насташенко Анна Тимофеевна

Место жительства
1919
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насташенко Анна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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