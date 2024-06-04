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Чирков Петр (Петрушка) Панкратов

Место рождения

поч. на речке на Муралевке по правую сторону, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1632

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1632

Отец: Чирков Панкрат (Панкратко) Федоров

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1665

Сын: Чирков Петр (Петрушка) Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Чирков Юрий (Юрка) Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Чирков Иван (Ивашко) Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Чирков Дорофей (Доронка) Петров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1678

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