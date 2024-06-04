Чирков Петр (Петрушка) Панкратов
Место рожденияпоч. на речке на Муралевке по правую сторону, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1632
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1632
Отец: Чирков Панкрат (Панкратко) Федоров
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1665
Сын: Чирков Петр (Петрушка) Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Чирков Юрий (Юрка) Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Чирков Иван (Ивашко) Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Чирков Дорофей (Доронка) Петров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1678