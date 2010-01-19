Алябьев Геннадий Михайлович
Место рожденияНовосибирская область деревня Верхбалта
Дата рождения19.01.1949
Дата смерти19.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1949
Новосибирская область деревня Верхбалта
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Алябьева Лариса Геннадьевна
Мать ребёнка: Алябьева Людмила
Рождение ребёнка
06.10.1981
Сын: Алябьев Максим Геннадьевич
Мать ребёнка: Алябьева Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алябьева Людмила
Смерть
19.01.2010