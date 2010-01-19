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Алябьев Геннадий Михайлович

Место рождения

Новосибирская область деревня Верхбалта

Дата рождения

19.01.1949

Дата смерти

19.01.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1949

Отец: Алябьев Михаил Николаевич

Мать: Алябьева Елена Алексеевна

Новосибирская область деревня Верхбалта
Рождение ребёнка
1969

Дочь: Алябьева Лариса Геннадьевна

Мать ребёнка: Алябьева Людмила

Рождение ребёнка
06.10.1981

Сын: Алябьев Максим Геннадьевич

Мать ребёнка: Алябьева Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алябьева Людмила

Смерть
19.01.2010
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