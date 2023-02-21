Чернявин Станислав Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.2006
Дочь: Виолетта Станиславовна
Мать ребёнка: Ефремова Ольга Валентиновна
Рождение ребёнка
27.10.2006
Дочь: Валерия Станиславовна
Мать ребёнка: Ефремова Ольга Валентиновна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно