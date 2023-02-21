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Чернявин Станислав Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.2006

Дочь: Виолетта Станиславовна

Мать ребёнка: Ефремова Ольга Валентиновна

Рождение ребёнка
27.10.2006

Дочь: Валерия Станиславовна

Мать ребёнка: Ефремова Ольга Валентиновна

Развод
Неизвестно

Жена: Ефремова Ольга Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Ольга Валентиновна

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