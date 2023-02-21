Александровская Синклитикия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александровская Синклитикия Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1906

Сын: Александровский Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Александровский Афанасий Трофимович

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александровский Афанасий Трофимович

Смерть
1947
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