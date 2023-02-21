Александровская Синклитикия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1906
Сын: Александровский Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Александровский Афанасий Трофимович
Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947