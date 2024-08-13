Домна Егоровна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
В ИВ от 1808 года Домне - 47 лет (или 41 - непонятно пока)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Сын: Лопатин Игнатий Максимович
Отец ребёнка: Лопатин Максим Меркурьевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Лопатина Васса Максимовна
Отец ребёнка: Лопатин Максим Меркурьевич
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Лопатина Матрона Максимовна
Отец ребёнка: Лопатин Максим Меркурьевич
Смерть
Неизвестно