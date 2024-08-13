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Домна Егоровна

Место рождения

Пыскор, город Березники, Пермский край

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Пыскор, город Березники, Пермский край
В ИВ от 1808 года Домне - 47 лет (или 41 - непонятно пока)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Максим Меркурьевич

Рождение ребёнка
1788

Сын: Лопатин Игнатий Максимович

Отец ребёнка: Лопатин Максим Меркурьевич

Пыскор, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Лопатина Васса Максимовна

Отец ребёнка: Лопатин Максим Меркурьевич

Пыскор, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Лопатина Матрона Максимовна

Отец ребёнка: Лопатин Максим Меркурьевич

Пыскор, город Березники, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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