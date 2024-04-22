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Соловьёва Ирина Алексеева

Место рождения

Загайново, Рылеевская волость, Галичский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1884 г.р.
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1891 г.р.
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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексий Павлов

Мать: Прасковья Иванова

Загайново, Рылеевская волость, Галичский уезд
Вероятный г.р. 1854 (в 02.1876 - 22 года)
Бракосочетание
02.02.1876 ст.

Муж: Соловьёв Яков Иванов

Трифон, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Церковь Сретения Господня, что на Сахе, ф.56, оп.4, д.106, стр.43об-44
Рождение ребёнка
13.09.1884 ст.

Сын: Соловьёв Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Соловьёв Яков Иванов

Рождение ребёнка
27.04.1887 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьёв Яков Иванов

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Харчева Феодосия Яковлевна

Отец ребёнка: Соловьёв Яков Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьёв Яков Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьёв Яков Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьёв Яков Иванов

Смерть
Неизвестно
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