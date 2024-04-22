Соловьёва Ирина Алексеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексий Павлов
Мать: Прасковья Иванова
Вероятный г.р. 1854 (в 02.1876 - 22 года)
Бракосочетание
02.02.1876 ст.
Муж: Соловьёв Яков Иванов
Трифон, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Церковь Сретения Господня, что на Сахе, ф.56, оп.4, д.106, стр.43об-44
Рождение ребёнка
13.09.1884 ст.
Сын: Соловьёв Сергей Яковлевич
Отец ребёнка: Соловьёв Яков Иванов
Рождение ребёнка
27.04.1887 ст.
Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Харчева Феодосия Яковлевна
Отец ребёнка: Соловьёв Яков Иванов
Смерть
Неизвестно